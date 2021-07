En visite dans les villages détruits par les eaux, Angela Merkel promet une aide d'urgence rapide

L'Allemagne paie le plus lourd tribut dans ces inondations qui touchent l'Europe depuis plusieurs jours et dans lesquelles plus de 180 personnes ont déjà trouvé la mort. Une situation qualifiée d'effrayante par Angela Merkel. En visite dans les villes sinistrées, la chancelière a promis l'engagement de l'État pour aider à la reconstruction.

« Nous sommes à vos côtés », a déclaré Angela Merkel aux habitants de la commune d'Adenau, dans le Land de Rhénanie-Palatinat. Venue constater les dégâts causés par les inondations meurtrières, la chancelière allemande n'a pas cachée son émotion. Elle a promis une aide d'urgence de 300 millions d'euros qui devrait être lancée dès mercredi prochain.

Parallèlement, le gouvernement allemand prépare un plan de reconstruction de plusieurs milliards d'euros pour réparer toits, routes et ponts. « Les dégâts sont considérables et il est évident que ceux qui ont perdu leur entreprise ou leur maison ne pourront pas surmonter ces pertes seuls », a déclaré le ministre des Finances Olaf Scholz au journal Bild am Sonntag.

Une aide de 10 000 euros devrait également être accordée aux sociétés touchées par les inondations ainsi que par le Covid-19, a précisé pour sa part le ministre de l'Économie, Peter Altmeier.

Angela Merkel s’est par ailleurs rendue à la mi-journée dans le petit village de Schuld. « Je suis venue aujourd’hui pour constater de près l’étendue de la catastrophe, a-t-elle affirmé au micro de notre correspondant en Allemagne, Pascal Thibaut. C'est une situation surréaliste et fantomatique, je dirais presque que la langue allemande a du mal à trouver les mots pour décrire la dévastation qui a été causée. Nous sommes à vos côtés. L’État et le Land vont agir ensemble pour reconstruire cette magnifique région. Le gouvernement va adopter un programme dès mercredi pour des aides d’urgence. Heureusement, notre pays dispose des moyens nécessaires. Mais nous devrons à long terme mener une politique qui tienne compte plus que par le passé de la nature et des conséquences du changement climatique. »

