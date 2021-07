Géorgie: manifestation de l’opposition pour dénoncer des actes de violence de l’extrême-droite

En Géorgie, l’opposition s’est réunie samedi soir pour protester contre la façon dont le gouvernement tourne le dos à l’Europe. Le 5 juillet, des violences ont été perpétrées dans les rues de Tbilissi, la capitale, par de nombreux membres de l’Église orthodoxe et des groupes se disant traditionalistes alors qu’une « Marche des fiertés » des LGBT+ était prévue. Les journalistes ont été systématiquement agressés, conduisant à la mort d’un caméraman de télévision. Des actes organisés par le parti au pouvoir, selon les opposants de cette ex-république soviétique de 3,7 millions d’habitants.

Avec notre correspondant à Tbilissi, Régis Genté

Les stars de la télévision géorgienne étaient là ce samedi soir, sur les marches du Parlement, pour dénoncer les violences perpétrées par les prêtres et les groupuscules d’extrême-droite le 5 juillet dernier. Après la minute de silence dédiée au caméraman Lekso Lashkarava, retrouvé mort quelques jours après avoir été sévèrement battu par cette foule, les orateurs ont accusé le parti au pouvoir, Le rêve géorgien, d’avoir orchestré ces violences.

Pour Nona Mamoulachvili, du Mouvement national uni, la question va bien au-delà de la soi-disant hostilité de la population géorgienne envers l’homosexualité: « On a vu les attaques sur le journaliste et sur les minorités étaient stimulées par le gouvernement, par l’Église et par les groupes qui sont financés par la Russie. Sur ces huit dernières années, ils se sont fortifiés en Géorgie et les valeurs européennes sont remises en question par ces groupes-là. »

La plupart des opposants géorgiens estiment en effet que la question LGBT est instrumentalisée par l’homme fort du pays, l’oligarque Bidzina Ivanichvili, pour détourner la Géorgie de ses aspirations pro-occidentales.

