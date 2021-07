Inondations en Allemagne: le rire du potentiel successeur de Merkel crée la polémique

La chancelière allemande est de nouveau attendue auprès des sinistrés des inondations qui ont fait au moins 165 morts. Après la Rhénanie-Palatinat dimanche 18 juillet, elle visitera ce mardi une autre zone touchée, la cité médiévale de Bad Münstereifel, en Rhénanie du Nord-Westphalie. Cette région est dirigée par le favori pour succéder à Angela Merkel après les élections de septembre, Armin Laschet, qui a commis un faux pas en étant filmé en train de rire lors d'un hommage aux victimes des crues. Une bourde qui continue de faire parler dans les communes sinistrées.

Avec nos envoyés spéciaux à Erftstadt, au sud de Cologne, Anastasia Becchio et Boris Vichith

Clé de sa maison en main, Christian Kuppers vient voir les pompiers pour leur demander d’aller visiter son domicile. Le quartier où il habite, en partie aspiré par un glissement de terrain, est bouclé. Seuls les services spécialisés y ont accès, mais aussi quelques politiques, comme samedi le président de la région, Armin Laschet. C’est dans cette commune qu’ont été immortalisées les images du candidat à la chancellerie, hilare. Une attitude que dénonce Christian Kuppers : « Je crois que s’il se présentait devant nous, il y aurait des tomates et des œufs qui voleraient. Il devrait démissionner de tous ses mandats. Pour moi, il n’est plus crédible du tout. »

► À lire aussi : Inondations en Allemagne: le rire du candidat conservateur Armin Laschet passe mal

Michael Kautsch attend lui aussi de pouvoir revoir sa maison inondée. Lui trouve des circonstances atténuantes à Armin Laschet : « Il a juste ri un instant. Ici, j’ai croisé des habitants qui versent dans l’humour noir. En dépit du fait qu’on n’a plus d’espoir en l’avenir, on a quand même le droit de sourire quelques secondes ou même de rire. C’est juste un être humain et je crois qu’il prend la situation très au sérieux. »

Armin Laschet sera à nouveau sur le terrain ce mardi aux côtés d’Angela Merkel.

