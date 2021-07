Pegasus: de nombreuses réactions et des dépôts de plaintes dans le monde

L’enquête a permis de démontrer qu’au moins 180 journalistes ont été victimes de techno-surveillance en Inde, au Mexique, au Rwanda, mais aussi en Hongrie, seul pays européen de la liste. Thomas SAMSON AFP/File

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le projet Pegasus, ce gigantesque scandale d’espionnage révélé lundi après des mois d’enquête, a provoqué indignation, critiques et tensions diplomatiques dans le monde. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont été espionnées par un puissant logiciel commercialisé par une société privée israélienne. Un logiciel utilisé par pas moins de 20 pays, dans l’écrasante majorité des régimes autoritaires, pour traquer, surveiller et collecter les données de leurs opposants politiques. L’ampleur de l’affaire a suscité de nombreuses réactions et des dépôts de plaintes.