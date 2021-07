Covid-19: la levée des restrictions en Angleterre réjouit autant qu'elle inquiète

La première journée de liberté en Angleterre, c’était hier lundi. En pleine montée du variant Delta, les restrictions contre le Covid-19 sont abolies, à quelques exceptions près. Le métro de Londres a décidé de garder le masque obligatoire.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Londres, Marie Boëda

Dans le métro de Londres, les passagers portent le masque en grande majorité. Mais ils commencent à être nombreux à l’avoir sous le menton, sous le nez voire à ne pas en avoir du tout, ce qui laisse Viviane perplexe. « Je ne suis pas contente car les cas augmentent. Je suis vaccinée mais je garde le masque pour la sécurité de tous », explique-t-elle.

Tony sort de la rame d’un pas décidé. Il n’a pas de masque et reconnaît qu’il le porte très peu. Pour lui, la vie nocturne reprend enfin. « Je vais sortir beaucoup plus. Les boîtes de nuit viennent de rouvrir, sur les réseaux sociaux j’ai vu plein de photos. On peut retrouver les petits plaisirs de la vie. J'irai peut être vendredi ».

Le Premier ministre, toujours confiné, vient d’annoncer qu’à partir de fin septembre, seuls les vaccinés pourront aller danser dans les boîtes de nuit.

Il ne cesse de demander à la population d’être prudente malgré la fin des restrictions. Un message confus pour Graham, assis à l’ombre à la terrasse de café. « C'est bien que tout rouvre à nouveau, mais ce conseil qu’on doit garder le masque, faire attention, c'est contradictoire. D’un côté, ils disent tout rouvre, et de l’autre le Premier ministre nous demande d’être très prudent ».

Le conseil scientifique anglais prévoit d’atteindre 2 000 hospitalisations par jour, comme en décembre dernier. Une partie de la communauté médicale reproche au gouvernement de chercher à obtenir « une immunité de troupeau ».

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne