Pegasus: l’un des reporters les plus connus en Hongrie à la fois chasseur et cible

Le téléphone de Szabolcs Panyi a été infecté par le logiciel espion Pegasus (image d’illustration). AFP/Archivos

Texte par : RFI

C’est l’un des reporters les plus connus en Hongrie, plusieurs fois couronné meilleur journaliste d’investigation du pays (2015, 2016, 2020). Szabolcs Panyi travaille pour le journal en ligne Direkt 36, un média indépendant spécialisé dans les affaires de corruption. Il fait partie du consortium de journalistes qui a révélé l’affaire Pegasus, ce vaste scandale d’espionnage. Son cas est un peu spécial : il est à la fois le chasseur… et la cible ! Car son téléphone a été infecté par le logiciel espion. Il enquêtait sur des affaires sensibles : l’implantation d’une mystérieuse banque russe à Budapest, les relations entre le gouvernement Orban et Israël, la politique pro-chinoise de Viktor Orban.