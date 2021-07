Inondations en Allemagne: le gouvernement débloque une première aide d’urgence de 200 millions

Suite aux inondations en Allemagne, Angela Merkel avait promis une aide rapide et sans bureaucratie. C’est chose faite. Le gouvernement va vient d'approuver ce mercredi 21 juillet une première aide d’urgence de 200 millions d’euros pour soulager les sinistrés. Cette somme s’ajoutera aux 250 millions fournis par les régions, les 16 Länder. L’objectif est de soulager les sinistrés des inondations meurtrières dans l’ouest de l’Allemagne qui ont causé la mort de 170 personnes.

Ces 450 millions d’euros serviront au plus pressé. Soutenir les populations et sécuriser les bâtiments, les routes et les ponts, endommagés dans les régions les plus touchées par les crues. Ces fonds serviront aussi à compenser les pertes de chiffre d’affaires des entreprises et des commerces.

Ces premières aides seront ensuite complétées par un vaste programme de reconstruction de plusieurs milliards d’euros. Berlin envisage également de faire appel au Fonds de solidarité européen, qui soutient financièrement les États membres de l'UE en cas de catastrophe naturelle.

La solidarité s’organise aussi du côté des grandes entreprises

Dans l’ouest de l’Allemagne, la reconstruction s’annonce longue et coûteuse. Il faut remettre en état les villes et les infrastructures. Plus de 600 kilomètres de voies ferrées sont détruites ainsi que de nombreux ponts.

Un coût économique record pour les assureurs, qui s’attendent à verser d’importants dédommagements. La solidarité s’organise également du côté des grandes entreprises allemandes. La maison mère de Lidl et BASF ont promis de verser jusqu’à 10 millions d’euros de dons aux victimes.

