Irlande du Nord: Londres veut renégocier les mesures post-Brexit

Un statu quo pour l’Irlande du Nord. Ce mercredi, David Frost, le ministre du Brexit au Royaume-Uni, a pris la parole à la chambre des Lords. Il demande à l’UE de renégocier l’accord signé en 2019. Ce point a pris une place primordiale dans le traité du Brexit.

« Nous ne pouvons pas continuer comme ça ». Lord David Frost veut prolonger la période de grâce sur le protocole nord-irlandais. C’est-à-dire mettre encore sur pause les contrôles douaniers entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord, rapporte notre correspondante à Londres, Marie Boëda. L’objectif est d’autoriser toutes les marchandises en provenance du Royaume-Uni à arriver sans encombres en Irlande du Nord. Le ministre du Brexit souhaite aussi supprimer l’implication des institutions européennes dans le contrôle de ce protocole. Autrement dit, reprendre complètement la main et balayer cette partie de l’accord du Brexit.

« My Lord, a-t-il dit, les difficultés que nous rencontrons dans l'application du protocole sur l'Irlande du Nord sont désormais le principal obstacle à la construction d'une relation avec l'UE. »

La menace de l’article 16

En début d’année, des tensions ont éclaté, car Belfast ne recevait plus les marchandises habituelles en transit en Grande-Bretagne. On a parlé de la guerre des saucisses, car les Nord-Irlandais n’avaient plus accès à certaines denrées. Ce blocage met en péril l’accord du Vendredi saint, le traité de paix entre les deux Irlande.

Si aucun compromis n’est trouvé, le Royaume-Uni menace d’utiliser l’article 16 qui permet de suspendre un accord dans des circonstances extrêmes. Nous y sommes sûrement bientôt.

Bruxelles exclut toute renégociation

La Commission européenne a exclu mercredi toute « renégociation » du protocole conclu avec le Royaume-Uni sur les dispositions douanières post-Brexit en Irlande du Nord, selon un communiqué du vice-président de l'exécutif européen Maros Sefcovic.

Le bloc européen est prêt à poursuivre le dialogue et à « trouver des solutions innovantes » avec Londres, mais « dans le cadre du protocole », « nous n'accepterons pas une renégociation du protocole », indique Maros Sefcovic, rappelant que ces mesures âprement négociées avaient été ratifiées par le Parlement britannique.

Les deux camps restent sur leur position. Quelques heures après la demande du gouvernement britannique, la Commission européenne a déjà répondu par un non ferme.

