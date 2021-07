Nord Stream 2: compromis entre Washington et Berlin autour du gazoduc

Nord Stream 2 va relier la Russie à l'Allemagne via un tube de 1230 kilomètres sous la mer Baltique d'une capacité de 55 milliards de m3 de gaz par an. Odd ANDERSEN AFP/File

Texte par : RFI Suivre 5 mn

Le chantier du gazoduc Nord Stream 2 était depuis plusieurs années au cœur d'une bataille géopolitique et économique, opposant les États-Unis et l'Allemagne, principal promoteur du projet, mais aussi les Européens entre eux, ainsi que la Russie et l'Ukraine. Jusqu'à un surprenant revirement de Washington et un compromis avec Berlin officialisé mercredi 21 juillet pour tenter de clore ce litige.