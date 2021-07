Les sans-papiers en grève de la faim à Bruxelles suspendent leur mouvement

Répartis sur trois sites de la ville de Bruxelles, les 430 sans-papiers qui avaient entamé une grève de la faim depuis le 23 mai 2021 ont annoncé suspendre leur mouvement. Leurs dossiers seront examinés individuellement dans les jours à venir par une « zone neutre » mise spécialement en place par le gouvernement belge. Cinquante personnes en urgence critique ont été évacuées, selon l'ONG Médecins du monde, interrogée par RFI.

La situation sanitaire était tendue, comme l’explique Michel Genet, le président de Médecins du monde Belgique. « Les services médicaux sont sur place pour prendre en charge les cas les plus critiques, explique-t-il ce jeudi 22 juillet. La Croix-Rouge a déjà hospitalisé 50 personnes, venues du site du Béguinage, qui regroupait 230 personnes. On parle de quinze personnes devant être hospitalisées à l’ULB [Université libre de Belgique, NDLR], et nous sommes encore en train d’évaluer les urgences sur le site de la VUB [Vrije Universiteit Brussel, NDLR]. » Pour le médecin, certains devront être placé en soins intensifs, en raison notamment de problèmes rénaux.

Les 430 sans-papiers occupant ces trois sites de la ville de Bruxelles avaient entamé une grève de la faim le 23 mai 2021, et certains l’avaient doublée d’une grève de la soif depuis le 16 juillet. Ils réclamaient une régularisation et un permis de travail. La majorité étaient présents en Belgique depuis de nombreuses années. « J’ai discuté avec quelqu’un qui est depuis 17 ans en Belgique, développe Michel Genet. Il a déjà fait deux grèves de la faim et est maintenant dans une forme d’incertitude. D’après ce que les autorités ont dit, son cas devrait être pris en charge, mais ils ne savent pas ce qu’il va se passer. »

Évaluation des dossiers au cas par cas

C’est donc une atmosphère de doute et d’incertitude qui prévaut chez les grévistes. Le mouvement a en effet échoué à obtenir la régularisation collective qu’il réclamait. Les dossiers seront finalement examinés au cas par cas par les autorités belges. Ils pourraient bénéficier de la prise en compte de « circonstances exceptionnelles », d’après l’AFP, ou, pour un plus petit nombre, de « la possibilité d’une protection internationale. »

L’ancienneté de la présence en Belgique, l’emploi dans des secteurs manquant de main-d’œuvre, mais aussi l’épidémie de Covid-19 qui sévit dans les pays du Maghreb dont la majorité des grévistes sont issus, pourraient ainsi entrer en ligne de compte.

Le Premier ministre belge Alexander De Croo a réagi immédiatement en estimant que « mettre fin à la grève de la faim est la seule bonne décision ». « Un gouvernement ne peut jamais accepter le chantage », a ajouté le dirigeant libéral flamand dans un communiqué distinct.

Tensions au gouvernement belge

Cette grève de la faim hors norme entamée le 23 mai sur trois sites bruxellois occupés par les sans-papiers mettait sous pression le gouvernement belge, une fragile coalition de sept partis associant notamment libéraux, socialistes et écologistes. Le week-end dernier, les chefs du PS francophone et d'Ecolo-Groen avaient dit publiquement redouter « un drame imminent », interpellant le Premier ministre pour lui demandant de décharger du dossier le secrétaire d'État à la Migration Sammy Mahdi.

Une solution a donc été trouvée temporairement, mais l’occupation des trois sites continue pour les prochains jours. « Le fait que les grévistes soient réunis facilite leur prise en charge médicale, résume Michel Genet. Mais beaucoup d’entre eux sont également sans logement, et c’est quelque chose auquel il va également falloir s’atteler rapidement. »

