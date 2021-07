À la Une: ce nouveau féminicide qui choque la Grèce

Publicité Lire la suite

En Grèce, le féminicide de trop ?

Le 17 juillet dernier, une jeune femme de 26 ans était poussée par son compagnon du haut d’une falaise de l’île de Folégandros. Un meurtre qui interroge la société grecque sur les violences que subissent les femmes, alors qu'une Anglaise de 20 ans avait déjà été tuée en mai dernier par son compagnon grec. La présidente de la République Katerina Sakellaropoulou s’est dite « ébranlée et sidérée » par ces drames.

En Serbie, une nouvelle loi oblige à féminiser les noms des professions, comme écrivaine, institutrice ou pompière, mais les milieux conservateurs s’insurgent, alors que la tendance à tenir compte du genre est attestée dans la langue serbe depuis au moins le XIXe siècle.

Qui perd le plus à l'échec du dialogue entre le Kosovo et la Serbie ?

La dernière rencontre entre le Premier ministre du Kosovo Albin Kurti et le président serbe Aleksandar Vučić à Bruxelles s'est soldée par un échec. Le dialogue sur la « normalisation des relations entre les deux pays » est en panne : celui-ci conditionne pourtant le rapprochement européen de Pristina et de Belgrade, mais en réalité, l'Union européenne n'a plus grand-chose à offrir. Explications.

Bulgarie : pour qui roule Slavi Trifonov ?

Il a détrôné l’inusable Boyko Borissov mais, depuis sa victoire aux élections législatives du 11 juillet, le comique Slavi Trifonov n’est plus apparu en public. Alors qu’enflent toutes les rumeurs, de puissants réseaux s’agitent en coulisses – ceux de l’oligarque Delyan Peevski et du Parti socialiste (PSB), tout comme les anciens « yuppies » du tsar Siméon II.

L'environnement sous pression dans les Balkans

C'est un serpent de mer qui empoisonne l'air de la Bosnie-Herzégovine : le milliardaire russe Rashid Sardarov a signé en 2013 un contrat avec les autorités de Republika Srpska pour construire une nouvelle centrale thermique à Ugljevik. Depuis, rien n'a avancé, mais un partenariat avec la Chine relance le dossier. Malgré l'objectif de rompre avec les énergies fossiles.

Dans le même temps, la Republika Srpska et la Serbie ont lancé avec fracas la construction de la centrale hydroélectrique de Buk Bijela sur la Drina. Sans concertation avec les autorités centrales de Bosnie-Herzégovine, ni avec le Monténégro voisin, qui redoute l'impact des barrages sur le cours de la Tara.

Le Monténégro officialise les unions entre personnes de même sexe

La loi sur les unions entre personnes de même sexe avait été adoptée l'an dernier, et le Monténégro la met en œuvre. Certaines dispositions légales doivent encore être harmonisées, mais les officiers d'état civil ont déjà reçu une formation et les premiers mariages seront célébrés cet été.

