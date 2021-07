Belgique: de gros dégâts après de nouvelles pluies

De nouvelles intempéries se sont concentrées sur la vallée de la Meuse près de Namur, vers la frontière française. AFP - NICOLAS MAETERLINCK

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Alors que les Belges n’avaient toujours pas fini de déblayer les décombres des inondations de la semaine dernière, de nouveaux déluges se sont abattus sur le royaume samedi. Les intempéries se sont à nouveau concentrées sur la vallée de la Meuse, non plus à Liège vers la frontière allemande, mais, plus au sud, de Namur vers la frontière française. Les dégâts sont spectaculaires, mais aucune victime n’est à déplorer.

C'est quasiment un épisode cévenol qu'a vécu la province de Namur. Le déluge s'est abattu sur les plateaux de la rive gauche de la Meuse en très peu de temps dans la soirée du samedi 24 juillet et a touché près de 11 communes. Entre 19h et 21h, les eaux ont ensuite transformé en rivières les rues de certaines localités de la vallée, dont la ville de Dinant où le trafic ferroviaire ne reprendra pas de si tôt, rapporte notre correspondant à Bruxelles, Pierre Benazet. Il était interrompu suite aux inondations de la semaine dernière, mais samedi soir des torrents de boue ont déposé de l'asphalte et des voitures sur l'un des passages à niveau. « À Dinant, les habitants de la rive gauche de la Meuse se sont réveillés sans eau potable ce dimanche, explique Axel Tixhon, bourgmestre de Dinant, le déblaiement bat son plein comme à Namur. Le quartier de la gare y a été noyé par les résurgences d'anciens ruisseaux désormais enterrés et utilisés pour l'évacuation des eaux usées, mais qui se sont transformés en véritables geysers au début de la nuit. » ►À lire aussi : Dix jours après les inondations en Belgique, les polémiques se multiplient D'importantes inondations, mais pas de crues Le porte-parole du centre de crise national, Antoine Iseux, a toutefois précisé que la situation était « sans commune mesure » avec les inondations des 14 et 15 juillet car les pluies n'avaient cette fois pas provoqué de crue. Elles ont malgré tout causé des dégâts matériels, inondant des caves, endommageant la voirie, des habitations et des voitures. La Belgique a été frappée les 14 et 15 juillet par des inondations sans précédent, à la suite de fortes crues provoquées par plusieurs jours de pluies diluviennes. Elles ont touché principalement la région de Liège, dans l'est de la Wallonie, la partie francophone de la Belgique et fait 36 morts ainsi que sept personnes toujours portées disparues, selon un dernier bilan publié samedi par le centre de crise. ⛈ De nouvelles inondations dramatiques (mais localisées) ont touché Dinant en Belgique (province de Namur) ce soir au passage d'un orage diluvien ! (© Scotty Noel) pic.twitter.com/rJBOcnGNwx — Météo Express (@MeteoExpress) July 24, 2021