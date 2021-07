Des forêts de Sardaigne ravagés par les feux

Près de 8000 hommes - pompiers, militaires, membres de la Protection civile, de la Croix-Rouge et du corps forestier - ont lutté pendant près de 70 heures contre des incendies ravageurs qui ont nécessité l'évacuation de 1500 personnes. Les foyers son domptés mais la Région, où l'état de calamité a été décrété, reste en alerte.

Avec notre correspondante à Rome, Anne Le Nir

Dans la province d'Oristano, située dans le centre-ouest de la Sardaigne, l'une des îles les plus belles de la Méditerranée, plus de 20 000 hectares de territoire ont été dévorés par les flammes. Tout comme des dizaines d'entreprises agricoles et de maisons.

On ne compte plus le nombre d'animaux brûlés, notamment des vaches et des brebis. Mais la situation est finalement sous contrôle grâce aux efforts sans relâche des secouristes et à l'utilisation de neuf Canadairs, dont quatre provenant de la France et de la Grèce.

Le gouverneur de la Sardaigne, Christiano Solinas, qui parle de « catastrophe environnementale sans précédent », reste toutefois inquiet, en raison des fortes chaleurs et de la possible arrivée du mistral. D'après la Coldiretti, le principal syndicat des agriculteurs, les dommages économiques sont encore impossibles à évaluer. Et il faudra au moins quinze ans pour la reconstruction des bois et du maquis méditerranéen détruits.

Enfin, les causes des incendies ne sont pas encore déterminées. Mais les enquêteurs n'excluent pas la piste d'un ou plusieurs pyromanes.

