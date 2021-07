Le Royaume-Uni face à un nombre record de traversées de la Manche par les migrants

Dimanche 25 juillet, 378 migrants ont réussi à passer de l'autre côté de la Manche, un nombre record. Ils prennent des risques énormes pour rejoindre le Royaume-Uni au départ des côtes françaises.

Avec notre correspondante à Londres, Marie Boëda

9 000 migrants ont atteint les côtes britanniques depuis le début de l’année et 8 000 ont été empêchés de passer. Ces trajets dangereux se font dans des petites embarcations. Et la réduction des voyages en ferry entre la France et le Royaume-Uni, pendant la pandémie, n’a fait qu’accentuer ces pratiques.

Des publicités pour les passeurs sur les réseaux sociaux

Les gangs de passeurs se servent de ruban adhésif pour maintenir des bateaux ensemble. Des pneus de vélo sont utilisés pour les faire flotter. Selon le Daily Mail, des criminels albanais offrent un passage vers le Royaume-Uni pour environ 20 000 livres. Et des publicités circulent même sur le réseau social TikTok.

Les autorités britanniques acceptent de verser 63 millions d’euros à la France pour l’aider à endiguer ce phénomène. Le gouvernement français essaie de faire adopter une loi qui a été rejetée pour le moment. Elle leur permettrait d’intensifier la surveillance grâce à des drones. Les migrants seraient ainsi repérés pendant la traversée.

