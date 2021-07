Allemagne: un «médecin» syrien mis en examen pour tortures en Syrie

Mercredi 28 juillet, un ancien médecin syrien, arrêté en juin 2020, vient d'être mis en accusation par la justice pour crimes contre l'humanité. L'Allemagne poursuit depuis trois ans d'anciens responsables et tortionnaires du régime syrien.

Avec notre correspondant à Berlin, Pascal Thibaut

Une injection létale administrée à un détenu qu’il venait de frapper, les parties génitales d’un adolescent aspergées d’alcool avant d’y mettre le feu : la liste des tortures dont Alaa M. est accusé est longue et des plus cruelles. Au total, la justice allemande reproche au médecin qui a sévi dans deux hôpitaux militaires syriens en 2011 et 2012, 18 cas de torture justifiant une mise en accusation pour crimes contre l’humanité.

Poursuite d'anciens membres du régime syrien

L’homme avait quitté son pays pour l’Allemagne en 2015 non pas comme réfugié, mais avec un visa, sa profession étant recherchée. Il a ensuite exercé comme orthopédiste dans deux hôpitaux allemands jusqu’à son arrestation, il y a un peu plus d’un an permise grâce aux témoignages de victimes et d’anciens collègues.

L’Allemagne a été le premier pays à poursuivre il y a trois ans un membre du régime Assad. Un homme a été condamné en février 2021 à quatre ans et demi de prison pour complicité de crimes contre l’humanité ; le procès d’un autre responsable se poursuit à Coblence. Le cas du médecin syrien est différent. Pour la première fois, ça n’est pas un membre de la hiérarchie complice des sévices qui est accusé, mais une personne qui a elle-même commis des tortures.

