Royaume-Uni: des décennies de violences contre des enfants dans des services sociaux

Viols, agressions sexuelles, racisme et culture du silence. Le rapport publié hier en Angleterre lève le voile sur le calvaire vécu par plusieurs générations d'enfants placés au sein des services sociaux de Lambeth, près de Londres. À partir des années 1960, plus de 700 mineurs y ont été victimes d'abus.

L'enquête a été menée par un organisme indépendant, mis en place en 2014 par Theresa May, après une succession de scandales à caractère pédophile. Cette institution a déjà fustigé les abus au sein de l'Eglise, ou mis en évidence les dérives sexuelles de certains députés. Mais cette fois, souligne le rapport, il est difficile d'imaginer le niveau de cruauté infligée aux enfants au sein des structures sociales de Lambeth.

Le personnel, les familles d'accueil, les bénévoles. À chaque échelon de la chaîne, des dizaines d'adultes ont profité de leurs fonctions pour commettre l'irréparable. Les témoignages décrivent les cris la nuit dans les dortoirs, les viols en réunion, l'horreur permanente.

Au vu et au su de toute la communauté éducative locale, qui savait et qui n'a rien fait. En l'espace de 40 ans, une seule personne a fait l'objet de poursuites disciplinaires. Alors qu'à ce jour, plus de 700 plaintes ont été déposées pour les faits commis dans trois établissements du comté de Lambeth, qui heureusement, ont aujourd'hui fermé leurs portes.

