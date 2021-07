Arménie: Nikol Pachinian souhaite des troupes russes à la frontière avec l'Azerbaïdjan

Dans le Caucase, la situation reste tendue à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaidjan. Mercredi 28 juillet, des affrontements ont fait trois morts arméniens près du village frontalier de Sotk. Inquiet du regain de tension, le Premier ministre arménien, Nikol Pachinian espère convaincre la Russie de déployer des troupes de manière permanente le long de la frontière avec l'Azerbaïdjan.

Les gardes-frontières russes surveillent déjà une partie de la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Par ailleurs, les troupes russes de maintien de la paix ont été déployées, à la fin de l’année dernière, dans le Haut-Karabakh et dans le couloir de Latchin, qui relie cette enclave à l’Arménie. Quatre détachements du FSB de Russie gardent aussi la frontière avec la Turquie et l'Iran.

Nikol Pachinian souhaite que cette présence russe s’étende encore et demande un déploiement des avant-postes de gardes-frontières russes « tout le long de la frontière ».

Pour le chef du gouvernement arménien, cette présence « permettrait de mener à bien les travaux de démarcation et de délimitation sans risque d'affrontements militaires ». Il plaide aussi pour le déploiement d’une mission d’observateurs de l'Organisation du traité de sécurité collective, qui regroupe la Russie et cinq autres anciennes républiques soviétiques, dont l’Arménie.

Régulièrement, depuis l’accord de cessez-le-feu du 10 novembre, des accrochages ont lieu dans les zones grises entre l’Azerbaïdjan et le Haut-Karabakh, et entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie, les frontières n’y étant pas clairement démarquées.

Moscou se refuse pour l’instant à commenter cette proposition de Erevan. « Les contacts se poursuivent », s’est borné à déclarer Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin.

