Italie: une épave romaine vieille de 2000 ans découverte au fond de la mer

En Sicile, les autorités italiennes viennent de repérer au large de Palerme un navire vieux de 2000 ans et sa précieuse cargaison : plusieurs dizaines d'amphores utilisées pour le commerce du vin deux siècles avant Jésus-Christ. Une découverte rare et majeur qui permet d’éclairer le tracé des routes maritimes utilisées sous l'Antiquité.

Le trésor dormait depuis deux millénaires dans les eaux siciliennes, par 92 mètres de fond. Il a d'abord été repéré par des scanners océanographiques, avant d'être filmé par un robot sous-marin.

Et les archéologues ont décroché le gros lot : par son état de conservation exceptionnel et par l'ampleur de son chargement, ce navire vieux comme Jules César va livrer tous ses secrets. Car à l'époque, au deuxième siècle avant Jésus-Christ, le commerce vinicole est en plein boom, le vin de Sicile se fait une réputation dans toute l'Italie et l'on dit que César lui-même en offrit à ses invités pour fêter son troisième consulat.

« L'identification du navire romain sur les fonds marins de l'Isola delle Femmine est peut-être l'une des découvertes les plus importantes de ces derniers mois », a souligné le conseiller pour le patrimoine culturel et l'identité sicilienne, Alberto Samonà.

À quel prix se vendaient ces amphores ? Qui les achetait ? Par où passaient les bateaux ? Et comment vivait-on à bord ? Les scientifiques espèrent trouver des réponses à ces questions après la mise à flot de ces reliques qui devrait prendre plusieurs mois

