Incendies en Turquie: des touristes évacués à Bodrum, Erdogan critiqué

Dans la ville touristique de Bodrum (ici, le 29 juillet 2021), des habitants et voyageurs ont dû être évacués de leur domicile et de leurs hôtels souvent par bateau. AP

Pour le quatrième jour consécutif, les pompiers turcs combattaient ce samedi des feux de forêt dans le sud du pays, tandis que le bilan s’est alourdi à six morts et plus de 300 blessés. À Bodrum, célèbre station balnéaire, des habitants et voyageurs ayant dû être évacués de leur domicile et de leurs hôtels.