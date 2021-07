Russie: une nouvelle mesure interdit à l’ambassade américaine d’employer du personnel russe

Dès le 1er août, les ambassades et consulats américains en Russie ne pourront plus employer de personnel local. AFP - YURI KADOBNOV

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Dès le 1er août, les ambassades et consulats américains en Russie ne pourront plus employer de personnel local. Une mesure imposée par Moscou après les nouvelles sanctions décrétées par l’administration Biden en mai dernier et qui impactera fortement les services proposés par les représentations américaines.