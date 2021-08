Allemagne: heurts à Berlin lors d'une manifestation interdite contre les restrictions sanitaires

En Allemagne, une manifestation importante à Berlin des opposants aux restrictions anti-Covid avait été interdite ce week-end mais quelques milliers de personnes les ont ignorées. Des heurts avec la police ont eu lieu.

Avec notre correspondant à Berlin, Pascal Thibaut

« L’année de la liberté et de la paix ». Le mouvement « Querdenker » (libres-penseurs) voulait fêter l’anniversaire de sa première grande manifestation à Berlin. Près de 22 000 sympathisants qui rejettent les mesures de restriction contre la pandémie et souvent la vaccination voulaient protester au centre de la capitale allemande.

Presque toutes les manifestations ont été interdites en raison du non respect attendu des règles anti-Covid ; les tribunaux ont rejeté tous les recours. Mais environ 5 000 personnes, d’après la police, ont ignoré les interdictions. Des échauffourées parfois violentes ont eu lieu avec la police, 600 manifestants ont été interpellés.

Plus de 2 000 policiers étaient mobilisés et ont réussi à bloquer les quartiers centraux stratégiques et symboliques et pu disperser peu à peu les manifestants.

Le mouvement « Querdenker » faisait moins parler de lui ces derniers mois. De nombreuses restrictions Covid ont été levées. Mais les contraintes plus grandes à attendre pour les non vaccinés ou les débats sur la vaccination des enfants pourraient redonner un nouveau souffle à ce mouvement à l’approche des élections.

Des sympathisants n’ont pas hésité à exploiter les inondations pour diffuser sur les lieux de la catastrophe de fausses informations.

