Italie: les paquebots de croisière désormais bannis du centre de Venise

À partir de ce 1er août, les paquebots de plus de 25 000 tonnes de jauge brute ne peuvent plus entrer dans le bassin et le canal de Saint-Marc, à Venise. MIGUEL MEDINA / AFP

Texte par : RFI

À partir de ce dimanche 1er août, les paquebots de plus de 25 000 tonnes de jauge brute (plus de 200 passagers environ), ne peuvent plus entrer dans le bassin et le canal de Saint-Marc. Ils devront s'amarrer dans le port industriel de Marghera où des aménagements doivent être réalisés. Une décision très attendue par les habitants de Venise et l’Unesco qui menaçait de placer la cité des Doges, classée au Patrimoine mondial de l’humanité depuis 1987, sur la liste des « patrimoines en danger ».