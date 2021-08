Afflux de migrants en Lituanie: l'UE prête à apporter son aide à Vilnius

Un manifestant tient un panneau sur lequel on peut lire «Stop Migration» lors d'une manifestation anti-migrants devant le palais du gouvernement à Vilnius, en Lituanie, le 29 juillet 2021. AP - Mindaugas Kulbis

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Alors que le nombre de migrants franchissant la frontière illégalement entre la Biélorussie et la Lituanie augmente de jour en jour et approche désormais des 4 000, Ylva Johansson, la commissaire européenne aux Affaires intérieures s’est rendue dimanche et lundi en Lituanie pour évaluer la situation.