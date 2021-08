Covid-19: l'Allemagne va proposer un rappel vaccinal et élargir l'offre pour les adolescents

Une salle d'attente dans un centre de vaccination à la foire de Dresde, à Dresde, en Allemagne, le 29 juillet 2021. REUTERS - MATTHIAS RIETSCHEL

Texte par : RFI Suivre 2 mn

En Allemagne comme ailleurs on s'inquiète du développement du variant Delta et d'une possible augmentation des infections de Covid-19 dans les semaines qui viennent. Les autorités ont décidé ce lundi de proposer un rappel vaccinal aux personnes les plus fragiles et d'élargir l'offre pour les adolescents.