L'athlète Krystsina Tsimanouskaya attendue en Pologne, soutien de l'opposition biélorusse

La sprinteuse biélorusse Krystsina Tsimanouskaya va trouver refuge en Pologne. L’athlète dit avoir échappé à un retour forcé en Biélorussie en pleins Jeux olympiques de Tokyo, après avoir critiqué des entraîneurs de sa délégation.

La sprinteuse biélorusse Krystsina Tsimanouskaya est attendue ce mercredi 4 août à Varsovie, trois jours après avoir échappé, selon elle, à un retour forcé dans son pays. L’ONG La Maison biélorusse basée dans la capitale polonaise a d’ailleurs appelé la diaspora à se rassembler à l’aéroport pour accueillir l'athlète. Selon cette ONG, une rencontre entre la sprinteuse et les médias sera organisée dans les prochains jours. Ce mardi, Krystsina Tsimanouskaya s’est entretenue une nouvelle fois avec l’ambassadeur polonais à Tokyo qui a indiqué que la jeune femme allait bien.

Plusieurs pays européens avaient proposé l'asile à la sportive. Le choix de la Pologne, régulièrement critiquée pour la politique menée par le pouvoir conservateur, pourrait donc surprendre. Mais Varsovie est l'un des principaux soutiens de l’opposition biélorusse, pointe notre correspondante dans la capitale polonaise, Sarah Bakaloglou. Lundi soir, le Premier ministre Mateusz Morawiecki a d'ailleurs dénoncé sur son compte Facebook une « tentative de kidnapping » de la part du régime de Minsk et appelant la communauté internationale à s’y opposer fermement.

« Le gouvernement, les principaux partis politiques, mais aussi la société civile soutiennent depuis plusieurs années le mouvement pour la démocratie biélorusse », indique Jérôme Heurtaux, spécialiste de la Pologne et maître de conférences à l'Université Paris Dauphine. « La Biélorussie est l’État tampon entre la Russie et la Pologne. Quand on connaît les relations entre la Pologne et la Russie, on comprend très bien que le pouvoir polonais, pour des raisons historiques, en vienne à s’opposer à Loukachenko. »

L'athlète n'est d'ailleurs pas la première à se voir offrir un visa humanitaire par la Pologne ; Varsovie en a déjà délivré à de nombreux Biélorusses ces derniers mois. Il leur permet de travailler dans le pays, ce qui a également été proposé à la sprinteuse de 24 ans. Si elle le souhaite, Krystsina Tsimanouskaya pourra donc y poursuivre sa carrière sportive.

« Un tel comportement est inacceptable »

En Biélorussie, la sprinteuse est désormais la cible d’attaques virulentes dans les médias proches du pouvoir qui l'accuse non seulement d'avoir trahi son équipe, mais également le pays tout entier. C’est à qui trouvera les mots les plus durs pour blâmer l’athlète, rapporte notre correspondante à Minsk, Ania Nowak. « Un tel comportement est inacceptable, tant du point de vue professionnel que personnel », tacle ainsi l’ancien biathlète Sergueï Novikov, qui estime que cet incident ne profite à personne. Alexander Maseikov, qui cumule les titres olympiques avec un mandat de sénateur, insinue pour sa part que l'athlète a planifié ce scandale politique dans le seul but d’obtenir l’asile.

Qualifiée de traîtresse, d’ingrate et d’égoïste, Krystsina Tsimanouskaya est aussi critiquée pour sa supposée fragilité mentale. Le Comité olympique biélorusse a mis son retrait de la compétition sur le compte de son « état émotionnel et psychologique ». Une expression reprise en boucle, et qui deviendra le « syndrome de Tsimanouskaya », prédit la sénatrice Kalina Kaputskaya.

« Cela aura un effet néfaste sur la future génération d’athlètes », prévoit même le kayakiste Alexander Bogdanovich, qui assure que « l'astuce » de Tsimanouskaya a suscité l'indignation du public biélorusse. On peut en douter, alors que les messages de soutien se sont multipliés dans le monde entier y compris en Biélorussie.

