La Lituanie commence à refouler les migrants en provenance de la Biélorussie voisine

Des soldats de l'armée lituanienne installent du fil barbelé à lames tranchantes à la frontière avec la Biélorussie à Druskininkai, en Lituanie, le 9 juillet 2021. REUTERS - JANIS LAIZANS

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Faisant face à un nombre toujours plus important de migrants - plus de 4 000 depuis le début de l'année -, la Lituanie autorise depuis lundi leur refoulement à la frontière. Le pays arrive au bout de ses capacités d’hébergement et accumule les preuves qu’il s’agit d’un trafic organisé par le voisin biélorusse.