À la Une: dans les Balkans, les incendies font des morts, des déplacés et d'immenses dégâts

Turquie, Grèce, Albanie, Bulgarie et Macédoine du Nord : tous les pays du sud des Balkans sont la proie des flammes depuis plusieurs jours. Historique, la canicule a favorisé les départs de feux, mais la catastrophe – qui a déjà fait plusieurs morts, des centaines de blessés et des milliers de sinistrés – est amplifiée par l’impréparation et la négligence des autorités. État des lieux.

Tempêtes, pluies torrentielles, vagues de chaleur, sécheresses prolongées. Dans les Balkans, les effets du dérèglement climatique se font lourdement sentir. Dossier.

En Serbie, les habitants de Beočin ont de plus en plus de mal à respirer à cause des fumées toxiques rejetées depuis des années par l’immense cimenterie locale, propriété du groupe franco-suisse LafargeHolcim. Pourtant, ils préfèrent se taire de peur que l’usine ferme. Une résistance tente de s’organiser, dans l’anonymat. Enquête.

En Moldavie, deux femmes au pouvoir et la promesse d'un « nouveau départ »

L’Albanie, la Macédoine du Nord et la Serbie ont annoncé l’ouverture de leurs frontières pour le 1er janvier 2023. Cet espace de libre-circulation baptisé Open Balkans pourrait aussi inclure la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo et le Monténégro, mais ces trois pays dénoncent une initiative « dangereuse », qui ne serait qu'un succédané à l’intégration européenne.

C’est une première dans toute l’Europe de l’Est : deux femmes vont diriger ensemble la Moldavie. Après le triomphe de son Parti Action et Solidarité aux législatives du 11 juillet, la présidente Maia Sandu a nommé Natalia Gavrilița, sa plus proche collaboratrice, à la tête du gouvernement. Mais leur ancrage libéral et pro-occidental risque encore d’accentuer la coupure du pays en deux.

Élu triomphalement maire de Zagreb en mai dernier, l’écologiste Tomislav Tomašević s’est immédiatement attaqué au système mafieux de son controversé prédécesseur. Objectif : plus de transparence et moins de corruption. La tâche s’annonce complexe. Reportage.

Le Croate Mate Rimac s'offre Bugatti !

C’est le coup médiatique de l’été dans le monde de l’industrie automobile : Mate Rimac, 33 ans, vient de racheter le constructeur français de luxe Bugatti. Spécialiste des hypercars électriques, le jeune Croate à l’ambition dévorante espère ainsi concurrencer Elon Musk et ses Tesla. Vraiment ?

Depuis l’apparition de la Vierge à six jeunes en 1981, Međugorje est l’un des principaux centres de pèlerinage marial d’Europe et un business particulièrement lucratif, qui aurait rapporté plusieurs milliards d’euros à ses habitants. Mais la pandémie a mis un coup d’arrêt à la fréquentation du site et les commerçants font grise mine. Reportage.

Début 1981, le label d’État Jugoton sortait Paket Aranžman, improbable split album rassemblant trois groupes de Belgrade en devenir. Un disque considéré comme l’acte de naissance de la novi val, la new wave yougoslave, le plus important mouvement de l’histoire du rock socialiste. Quarante ans plus tard, retour sur ce monument qui n’a rien perdu de sa superbe.

Un grand nombre d’habitants de l'île grecque de Lesbos sont des descendants de réfugiés expulsés d'Asie Mineure dans les années 1920. Un siècle plus tard, ils côtoient les exilés qui espèrent rejoindre l’Europe occidentale. Tout juste paru, Les Chants de l’Asphodèle est un ouvrage qui mêle photographies et textes poétiques pour mieux sonder l’intimité de l’île. Entretien.

