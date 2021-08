Covid-19 en Espagne: à Ibiza, des espions pour traquer les fêtes illégales

A Ibiza, l’île la plus festive des Baléares, les fiestas illégales sont le problème numéro un des autorités locales à l’heure où les grandes discothèques sont fermées.

Avec un taux d’incidence de 614 cas pour 100 000 habitants, la propagation du virus commence tout juste à se stabiliser en Espagne. Cette cinquième vague a touché notamment les jeunes, lesquels sont plus enclins à sortir et faire la fête. C’est notamment vrai à Ibiza, l’île la plus festive des Baléares où les fiestas illégales sont le problème numéro un des autorités locales, à l’heure où les grandes discothèques sont fermées. Le vice-président de l’île a eu une idée, des plus originales, pour empêcher ces fêtes. Embaucher des espions.

Publicité Lire la suite

De notre correspondante à Madrid,

On a du mal à le croire, mais il semble que les autorités locales ont en effet envisagé d’embaucher des fêtards espions pour dénoncer la tenue illégale de ces fiestas. Il y aurait même un portrait type de l’employé recherché : il faut être jeune, entre 30 et 40 ans, avoir des ressources économiques, car faire la fête à Ibiza exige un certain standing, des vêtements de marque par exemple et surtout être un touriste étranger.

Dès la publication de l’annonce, les autorités ont reçu des dizaines de candidatures venues de toute l’Europe, mais attention, tout le monde ne peut pas correspondre au profil demandé. Il faut savoir s’infiltrer dans ces fêtes privées. On parle pour certaines de mégas fêtes à l’air libre, souvent dans des maisons de campagne dans le centre de l’île et qui peuvent réunir jusqu’ à 500 personnes. Ce type de fêtes s’est multiplié depuis que les discothèques sont fermées à cause de l’épidémie.

Une pratique légale ?

Cette mesure suscite toutefois des doutes sur la légalité de cette initiative. Et les autorités régionales des Baléares ont manifesté leur désaccord avec cette initiative. Des avocats travaillent sur cette question de la légalité : embaucher des espions pour se rendre dans des domiciles privés. Un cabinet de détectives privés a déjà été contacté pour affiner les procédures. L’objectif est de mettre en œuvre le projet dès ce mois d’août, mais déjà les autorités régionales des Baléares dont dépend Ibiza ont mis le haut-là.

Le gouvernement régional a demandé à Ibiza plus de sérieux pour lutter contre les fêtes privées illégales, qui sont également un problème d’ordre public, car il y circule beaucoup de drogues. Sans compter que toutes les réunions organisées entre personnes ne faisant pas partie du même foyer sont interdites entre une heure et six heures du matin.

L’Espagne, une exception dans le domaine de la vaccination

La fête, c’est l’identité même d’Ibiza mais aussi de l’Espagne en général dans l’imaginaire des touristes. Les restrictions sanitaires continuent de peser sur le tourisme. L’Espagne est la deuxième destination touristique au monde derrière la France et cette année il était prévu une fréquentation de 17 millions de visiteurs, mais le variant Delta a mis un frein à ces prévisions. Toutefois, toutes les régions ne sont pas logées à la même enseigne et elles n’ont pas toutes à adopter des mesures sanitaires très strictes.

► À lire aussi : En Espagne, à l’heure des vacances d’été, la nouvelle vague de Covid inquiète de plus en plus

Seules la Galice et la Cantabrie exigent le passe sanitaire pour l’hôtellerie, mais partout ailleurs, sauf les discothèques, les restaurants et bars sont ouverts à tout le monde, vacciné ou pas. L’Espagne fait figure d’exception : la campagne de vaccination bat son plein, ce qui permet un certain relâchement. Les jeunes ont quasiment tous reçu au moins une dose du vaccin. C’est un soulagement pour cette population qui a bien l’intention de passer l’été à faire la fête.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne