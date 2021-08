Italie: l’extension du passe sanitaire entre en vigueur

Visiteurs présentant leurs certificats de vaccination avant d'entrée au musée du Vatican, le 6 août, à Rome. © AFP - ANDREAS SOLARO

Le gouvernement dirigé par Mario Draghi a adopté hier soir un décret qui étend plus encore les restrictions imposées aux personnes sans passe sanitaire. Le passe sanitaire sera obligatoire, à partir de septembre pour les transports de longue distance en Italie, pour les enseignants et les étudiants universitaires. En attendant, la version plus allégée est entrée en vigueur ce vendredi 6 août.