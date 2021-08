Incendies en Grèce: dans la zone de Varympompi, les habitants sont sonnés

À Eubée, et près d’Olympie, les feux ne sont toujours pas maîtrisés. Mais au nord d'Athènes, malgré de nouveaux foyers, ils sont restés éloignés des zones d’habitations. Si les autorités recommandent toujours d’évacuer les lieux, tous les habitants n’ont pas quitté des villages qui sont pour certains sinistrés.

Avec notre envoyé spécial en Grèce, Nicolas Rocca

À cinq kilomètres du village de Varympompi, devant le barrage des forces de l’ordre, des bénévoles s’affairent. Ils gèrent des stocks de nourriture, de jus de fruits et d’eau, qu’ils distribuent aux pompiers et aux habitants ayant dû évacuer leur maison.

« On est là depuis que les feux ont commencé, explique une bénévole de la Croix-Rousse. Là-bas, il n’y a plus personne, c’est dangereux parce que ça brûle encore et à tout moment, une colonne électrique peut tomber - ou un arbre. Donc, ils ne peuvent pas rentrer chez eux. »

Tous n’ont pas quitté les lieux. Sur la place centrale du village, dont les forêts alentours sont calcinées, des habitants font face à un commerce désormais presque réduit en poussière. « On habitait dans un endroit tout vert, et là, tout est brûlé. À partir de maintenant, on est train de voir comment on peut survivre dans un endroit entouré de cendres et de suies. »

Pour Giorgios, il est inconcevable de déménager : « J’ai appris que certains qui, eux, sont locataires, pensaient à partir pour aller ailleurs. D’autres disent qu’ils reviendront que quand ça sera reconstruit. Toute ma famille est née ici, on est là depuis 120 ans. Moi, je suis né ici, je ne partirai pas », dit-il.

Pourtant, au-dessus des lieux, un nuage de fumées continue de se dégager du mont Parnès, qui surplombe le village.

Dans Varympompi la où les feux ont débuté dans le Nord d’Athènes, la situation est plus grave. Une cafétéria est détruite au centre du village, et les stigmates des flammes se lisent sur les arbres. pic.twitter.com/f3PFCjh01s — Nicolas Rocca (@lenicorocca) August 7, 2021

