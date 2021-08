Inondations: enquête ouverte en Allemagne pour soupçons «d'avertissements tardifs»

Au moins 190 personnes ont trouvé la mort dans les inondations sans précédent de la mi-juillet en Allemagne. Après des polémiques sur les dysfonctionnements des systèmes d'alerte, c'est désormais la responsabilité de l'élu à la tête de l'arrondissement d'Ahrweiler le plus touché qui fait polémique. La justice a décidé d'ouvrir une enquête pour « homicide par négligence ».

Avec notre correspondant à Berlin, Pascal Thibaut

« Le coupable est avant tout la nature, le destin. Il ne faut pas l’oublier, mais en même temps, il est possible qu’ici un comportement humain relevant du droit pénal ait contribué à la mort et aux blessures de ces personnes ». Pour le procureur de Coblence, les éléments étaient suffisants pour ouvrir une enquête pour « homicide par négligence » contre l’élu à la tête de l’arrondissement de Ahrweiler particulièrement frappé par les inondations du mois de juillet.

Clarifier le rôle de chacun

La justice s’interroge : alors que la crue a vers 17 heures déjà dévasté une commune de la vallée de l’Ahr pourquoi des mesures n’ont-elles pas été prises ailleurs notamment pour évacuer des habitants menacés par la catastrophe plusieurs heures plus tard ? La justice précise qu’il ne s’agit pour l’instant que d’un premier soupçon et que les enquêtes destinées à clarifier le rôle et les fautes éventuelles des responsables prendront du temps.

Plus de 40 000 personnes dans cette zone ont été touchées par les inondations. Sur les 190 décès recensés jusqu’à présent en Allemagne après les inondations d’il y a trois semaines, 140 personnes ont trouvé la mort dans l’arrondissement d’Ahrweiler.

