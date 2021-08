Méditerranée: la Grèce et la Turquie toujours en proie aux flammes

De violents incendies continuaient ce samedi, pour le 11e jour consécutif, à gagner du terrain en Grèce, dévorant forêts et habitations, après avoir fait deux morts la veille et causé des évacuations massives.

Après avoir passé les différents barrages de police, en rentrant ce samedi dans un village à une trentaine de kilomètres d’Athènes, on a le sentiment d'entrer dans une zone fantôme, désertée, avec quelques habitants qui attendent devant leur maison, raconte notre envoyé spécial en Grèce Nicolas Rocca. On aperçoit quelques voitures brûlées, deux maisons qui ont été attaquées par les flammes cette nuit. Mais c’est surtout la végétation, très sèche, qui a pris feu. La forêt aux alentours est en grande partie carbonisée et une très forte odeur de brûlé sature l'air. De légères fumées se dégagent encore du sol.

La situation est tout de même pour l’instant bien meilleure car le ciel et le soleil sont relativement dégagés alors que vendredi ce village était tout simplement inatteignable en raison des flammes et de la fumée. Les habitants comme les soldats du feu sont restés là toute la nuit, à pied d’œuvre pour essayer d’éteindre l’incendie.

Pas assez de pompiers, les habitants en colère

Vendredi, dans la périphérie d'Athènes, aidés des pompiers une vingtaine de bénévoles luttaient pied à pied contre les flammes, aidés des longues lances d'incendie. « C’est le Premier ministre qui est responsable, il ne fait rien, dit l’un d’eux en colère. Nous on est bénévoles, on est des citoyens on habite ici ! » « Nous on est d’ici, d’Aghios Stefanos, ça a pris feu et tout de suite on est venu d’aider, mais on était déjà hier (jeudi) dès 16h, poursuit un autre. On court partout pour éteindre les feux avec ce qu’on trouve ».

Les habitants sont à la chaîne pour porter la lance à eau, en suivant les indications des pompiers. Un des gradés nous a confié que la situation était imprévisible et pouvait évoluer dans toutes les directions. pic.twitter.com/edh7DFMuun — Nicolas Rocca (@lenicorocca) August 6, 2021

Le vent et la sécheresse rendent le terrain inflammable à la moindre braise. Mais les habitants tentent de ne pas perdre espoir face au criant manque d’effectif des pompiers. « Pour vous dire la vérité je suis exténué, nous confie un autre habitant. Il y a des flammes qui arrivent par-là, mais on ne peut pas les arrêter. Elles descendent, vous les voyez ? On ne peut pas les arrêter. J’ai demandé, on m’a dit qu’il n’y avait pas d’issue, donc… Il n’y a qu’une seule route, on ne pourra pas s’enfuir, car le feu va nous encercler. »

Selon le dirigeant de la Fédération nationale des pompiers, 3 000 soldats du feu supplémentaires seraient nécessaires pour affronter les incendies qui ravagent le pays.

Le sud de la Turquie affronte également les incendies

Depuis le 28 juillet, le sud de la Turquie est en proie à des incendies d’une ampleur inédite ces dernières décennies. Au moins huit personnes sont mortes, des milliers d’hectares de nature sont partis en fumée et des dizaines de milliers de personnes, dont des touristes ont dû être évacuées.

Le district de Manavgat, dans la province d’Antalya, est l’un des plus touchés. Un feu y est toujours en cours. Aux côtés des pompiers, des avions et des hélicoptères, des citoyens luttent contre les flammes. C’est le cas d’Ali Güven, maire du village de Düzağaç. Il a aidé les habitants des villages voisins à éteindre un incendie qui durait depuis plusieurs jours. Ils y sont finalement parvenus jeudi. Ali Güven raconte ce qu’il a vécu à notre correspondante à Istanbul, Anne Andlauer.

« Dans la plaine où je vis, c’était l’enfer. Ou plutôt, si c’est ça l’enfer, je ne souhaite à personne d’y aller ! C’était terrible. Et maintenant, il ne reste plus un seul arbre en vie. Sous mes yeux, tout a brûlé, tout est noir maintenant… J’ai grandi parmi ces arbres ! Forcément, ça vous fait mal. Et les animaux… J’ai vu une vache brûler pendant qu’elle était en train de mettre bas ! Pendant qu’elle vêlait !

Au début, les autorités ont empêché les villageois d’intervenir, mais on ne pouvait pas rester sans rien faire ! Il n’y avait pas d’hélicoptères. Alors on y est allé quand même, avec nos râteaux, nos tronçonneuses, on a dégagé le sol et coupé les arbres pour qu’ils ne prennent pas feu. Oui, quand les hélicos sont arrivés, ils ont été utiles à 90%. Mais les citoyens ont été utiles à 100%. Manavgat a subi d’énormes dégâts. Le genre de dégâts qu’on ne pourra pas réparer en cinq ou dix ans. »

