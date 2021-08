La Pologne disposée à revoir sa réforme controversée de la justice

L’homme fort de la Pologne, Jaroslaw Kaczynski, à la tête du parti ultra-conservateur au pouvoir Droit et Justice. REUTERS - KACPER PEMPEL

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Le gouvernement polonais est prêt à faire des compromis sur sa réforme controversée de la justice, objet de tensions entre Varsovie et l’Union européenne. La Cour européenne de justice avait demandé à la Pologne de suspendre immédiatement la Chambre disciplinaire de la Cour suprême polonaise, à cause de son manque d’impartialité et d’indépendance. Elle est accusée d’être utilisée pour sanctionner des juges trop critiques face au pouvoir. Des accusations rejetées par Varsovie qui a tout de même annoncé ce samedi des changements.