Russie: le Français Philippe Delpal déçu du verdict dans l'affaire Baring Vostok

En Russie, le banquier français Philippe Delpal a été condamné à 4 ans et six mois de prison avec sursis dans l’affaire Baring-Vostok. La justice russe l’a reconnu coupable de détournements de fonds dans un conflit d’actionnaires alors qu’aux dires mêmes du procureur, il n’y a pas d’éléments matériels qui confirment l’accusation.

Avec notre correspondant à Moscou, Jean-Didier Revoin

Six mois de préventive, assigné à domicile dans des conditions strictes pendant plus d’un an et demi, six mois de procès, des centaines de pièces versées au dossier pour démontrer son innocence… Après deux journées d’audience harassantes où la juge a lu l’intégralité du jugement face à un auditoire contraint de rester debout.

La déception de Philippe Delpal est immense : « Moi je suis extrêmement choqué. Pendant 15 heures, la juge a lu mot pour mot le document de l’accusation qui fait 250 pages et en 10 minutes, elle a tiré un trait sur tout ce qui a été apporté par la défense. Je n’ai pas entendu une seule phrase dans le verdict qui explique en quoi mes actions sont criminelles. »

« Une condamnation, ce n’est pas une victoire »

Tous ses co-accusés ont, eux aussi, été reconnus coupables et condamnés à des peines avec sursis, allant de trois ans et six mois à 5 ans et six mois. Mais avant sa sortie du tribunal, Philippe Delpal avait déjà interjeté appel : « Même si c’est avec du sursis et même si certains de mes collègues russes me disent un sursis en Russie c’est une victoire, je suis désolé moi je ne suis pas du tout sur cette approche : une condamnation, ce n’est pas une victoire. »

Conforté par la présence, durant les audiences, des responsables du milieu des affaires européens et français et par des représentants de l’ambassade de France, Philippe Delpal continue de croire en la justice.

