Biélorussie: un an après la réélection contestée d'Alexandre Loukachenko

Cela fait un an, ce lundi 9 août 2021, qu'Alexandre Loukachenko a été réélu président de Biélorussie suite à un scrutin frauduleux. La contestation avait alors été réprimée dans la violence.

« Vive la Biélorussie ! » Comme le relate notre correspondante en Lituanie, Marielle Vitureau, à 200 kilomètres de Minsk, à Vilnius, les Biélorusses suivent plus que jamais ce qu'il se passe dans leur pays, et le cri de ralliement d'il y a un an résonne encore à chaque manifestation organisée en soutien aux opposants.

À Vilnius, la communauté biélorusse se réunit régulièrement devant l’ambassade en brandissant des drapeaux rouge et blanc, les couleurs de l’opposition. Presque tous les diplomates biélorusses en poste à Vilnius ont été renvoyés.

Les choses ont changé, pour Uladszislau, enseignant à l’université en exil : « Je commence ma journée par les nouvelles, confie-t-il. On est devenus dépendants, c’est comme boire ou manger... Avant d’aller au lit, je lis. Peut-être Loukachenko est-il mort ? Est-il déjà tué ? Je ne sais pas ! »

Sept mille Biélorusses ont trouvé refuge en 2020 en Lituanie. Les visites à l’étranger de l’opposante Svetlana Tikhanovksaia, à Vilnius depuis un an, sont très suivies. Il y a quelques jours, elle était à la Maison Blanche en tête-à-tête avec Joe Biden.

Soutenir ceux qui sont restés est très important. Alexander est arrivé il y a quelques mois. « Rien n’a changé, au fond. De toute façon, ce n’est plus possible de manifester en masse, on risque de longues années de prison », considère-t-il.

Le 9 août 2020, Alexandre Loukachenko remportait frauduleusement la présidentielle biélorusse, déclenchant une tempête. Que reste-t-il de ce mouvement de contestation ? Un an et plusieurs milliers d’arrestations plus tard, les protestataires ont complètement disparu, constate notre correspondante à Minsk, Ania Nowak.

Le 19 avril 2020 à Minsk : les manifestants sont dans la rue, sous l'ancien drapeau de l'éphémère République populaire biélorusse de 1918, puis de la période 1991-1995, avant l'ère Loukachenko. AP - Dmitri Lovetsky

Des dizaines de médias indépendants et d’ONG ont été fermés. Il y a plus de 600 prisonniers politiques aujourd’hui dans le pays. M. Loukachenko, au pouvoir depuis 1994, n’a pas hésité à terroriser la population pour se maintenir.

À Minsk, il n’y a plus aucune trace des slogans. Le drapeau blanc, rouge, blanc a disparu de l’espace public. « On n’est pas en sécurité dans notre pays, reconnaît Anna, mais ce n’est pas parce qu’on ne peut plus manifester qu’on est d’accord avec le régime ! » Elle en est sûre, la démocratie l’emportera.

Si une vague d’émigration a massivement touché la jeunesse, très impliquée dans l’opposition, ils sont nombreux à avoir choisi de rester, malgré le danger. Max, 23 ans, l'a fait pour aider ceux qui sont en prison, même s’il sait qu’il risque sa carrière et s’inquiète des conséquences pour sa famille.

Certains restent par principe, comme Alexei, 30 ans, qui veut « avoir le droit de vivre dans son pays ». Pour le faire avec sérénité, il faudrait que le président parte. Or, à Vilnius, on ne voit qu’une solution pour le faire tomber : assécher son porte-monnaie.

Toutes les personnes rencontrées à Minsk avouent que l’exil, elles y pensent aussi. Mais chacun essaie de tenir aussi longtemps que possible, en faisant profil bas. C’est désormais bien à la diaspora de mener le combat contre le régime. Une manifestation avait d'ailleurs également lieu dimanche à Varsovie, en Pologne.

Olga Kovalkova, membre de l'opposition et lauréate du prix Sakharov accordée par le Parlement européen aux actions en faveur des droits de l’homme, est exilée en Pologne. Jointe au téléphone par Sophia Khatsenkova, pour RFI, elle dresse un portrait compliqué de la situation politique actuelle.

Manifestation de soutien à l'opposition du Bélarus, ce diamche 8 août 2021 à Varsovie, en Pologne. AP - Czarek Sokolowski

« Je reçois encore fréquemment des menaces, même à l'étranger, assure Olga Kovalkova. Il y a un mois, ma mère a été convoquée par les autorités. Donc, le gouvernement continue à mettre la pression pour qu'on arrête de s'exprimer ».

« Mais c'est impossible : on ne peut pas baisser les bras. Même quand je me sens impuissante par rapport à ce qu'il se passe dans mon pays, j'ai encore l'espoir qu'on arrivera à surmonter ce moment difficile de notre histoire. Le peuple biélorusse a remporté la victoire, même si elle n'est pas encore complètement tangible ».

Quant à Tatiana (nom d'emprunt), c'est en République tchèque qu'elle a trouvé refuge. Elle avait été arrêtée, il y a un an. Gravement blessée et torturée par les forces de l'ordre, elle a passé plusieurs mois à l'hôpital avant de fuir son pays.

Un an après, elle ne peut toujours pas rentrer et revient sur cette dernière année difficile, au téléphone également : « Je devais fuir, car quand j'étais hospitalisée, la commission d'enquête est venue me voir pour me menacer. Une association m'a proposé de me faire soigner à l'étranger, je suis partie directement. »

« On était à peu près 50 personnes à partir avec cette association. On était tous gravement blessés. Il y avait des personnes avec des colonnes vertébrales cassées, des blessés par balle et des blessés par grenade assourdissante... », nous raconte Tatiana.

Seul réconfort à ses yeux : les forces de l'ordre en Biélorussie ont abandonné les poursuites judiciaires à son encontre. Mais la majorité de ses amis ont quitté le pays, comme elle. « Ceux qui sont restés ont quasiment tous été arrêtés. Ils ont dû payer des amendes, ou alors ont des affaires pénales en cours. »

Problème : sa famille est là-bas et lui manque. « Tout me manque : ma vie d'avant, ma maison... Les choses simples comme mon café du coin préféré, ou me promener dans les rues de la capitale. Mais c'est impossible, je signerais mon arrêt de mort. »

