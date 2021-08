Incendies en Grèce: la grande île d'Eubée, ravagée par les flammes

Dans la région de l’Attique, au nord d’Athènes, je pense que la situation est sous contrôle. Il existe encore des foyers éparpillés, on espère que ça ne va pas reprendre. On espère que l'on n'aura plus de problème dans cette région. La situation est difficile dans le Péloponnèse, cela reste vraiment très compliqué, mais aussi dans l’île d’Eubée. On attend encore des évolutions dans la journée. Nous avons beaucoup de forces sur place qui travaillent pour mettre fin aux incendies. Dans les deux cas, c'est la topographie des lieux qui rend les choses compliquées : il y a beaucoup de montagnes, des endroits difficiles d’accès pour les pompiers. Les températures sont toujours très importantes. Les pompiers comme les bénévoles sont épuisés, parce qu’ils travaillent sans relâche depuis 10 jours.