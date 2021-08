Biélorussie: Svetlana Tikhanovskaïa demande de nouvelles sanctions contre le régime

L'opposante biélorusse Svetlana Tikhanovskaïa à Vilnius le 9 août 2021. AFP - PETRAS MALUKAS

Texte par : RFI

Depuis un an, les Biélorusses se battent pour un pays indépendant et démocratique. Réfugiée à Vilnius, l’opposante Svetlana Tikhanovskaïa mène cette lutte pour rallier les soutiens sur la scène internationale pour un pays démocratique et indépendant. Depuis Vilnius, elle a appelé à de nouvelles sanctions pour faire tomber Alexandre Loukachenko.