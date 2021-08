Pavel Latouchko, ex-ministre biélorusse: «On veut briser l’appareil politique de l’intérieur»

Ancien ambassadeur en Pologne et en France, ministre de la Culture de 2009 à 2012, Pavel Latouchko est l’un des plus hauts fonctionnaires du régime d'Alexandre Loukachenko à avoir rejoint les rangs de l’opposition après l'élection contestée d'août 2020. Comme beaucoup d’opposants, il a dû fuir son pays et s’est réfugié en Pologne.

RFI : Les Biélorusses marquent aujourd’hui un triste anniversaire : celui de la réélection contestée d’Alexandre Loukachenko et d'un mouvement de protestation réprimé dans la violence. Comment analysez-vous la situation politique en Biélorussie ?

Pavel Latouchko : La situation est critique et dramatique en Biélorussie, car la répression s’intensifie. En un an, une dizaine de personnes a perdu la vie. Il y a plus de 1 000 prisonniers politiques, et plus de 40 000 personnes ont été arrêtées depuis l’an dernier. Le régime d’Alexandre Loukachenko ne compte pas s’arrêter là : plus de 4 000 nouvelles poursuites judiciaires ont été enclenchées contre des manifestants ces derniers mois.

La société civile a été anéantie. La majorité des médias indépendants ont été censurés. Les ONG ne peuvent plus faire leur travail. Mais les Biélorusses tentent de s’opposer comme ils le peuvent, car actuellement, on ne peut plus manifester dans les rues. C’est devenu tellement absurde qu’aujourd'hui, on peut aller en prison pour avoir collé une feuille blanche sur sa fenêtre (NDLR : le blanc est l’une des couleurs de l’opposition). C’est du jamais vu en Europe, depuis très longtemps.

Comment s’organise l’opposition politique ?

Il faut absolument qu’on organise une coalition de forces démocratiques plus large, afin de mobiliser davantage de ressources intellectuelles et humaines, pour qu’on ait encore plus de marges de manœuvre. Il faut aussi faire un congrès des Biélorusses, dans le pays et à l’étranger. Il faut être mieux organisés et rallier le plus de gens possible pour former cette coalition, qui décidera d’une stratégie pour la sortie de crise politique.

Les stratégies principales, c'est d'abord davantage de mobilisations à l’intérieur du pays. Par exemple, on est en train d’organiser des grèves massives pour tout bloquer. Du côté de la stratégie extérieure, il faut continuer à isoler Alexandre Loukachenko du reste de la communauté internationale. Il faut aussi durcir les sanctions internationales. Enfin, il faut intensifier les pressions juridiques. Pour cela, on compte sur la volonté politique des gouvernements européens. Il faut que des poursuites pénales soit engagées à l'échelle internationale contre Alexandre Loukachenko.

Si l’Union européenne ne trouve pas d’instrument pour essayer de résoudre la crise politique, et qu’elle ne soutient pas le peuple biélorusse, cela remettra en question toute l’autorité de l'Europe. Donc, cela voudrait dire que d’autres dictateurs pourraient faire la même chose en Europe à l’avenir. Alexandre Loukachenko continue de s’agripper au pouvoir. Il réprime toutes les personnes qui ont un avis différent du sien. Pendant les manifestations, des personnes ont été torturées et tuées, d’autres ont été violées. Est-ce que l’Europe peut accepter cela ? Je ne le pense pas, mais il est temps que l'Union européenne réagisse et prenne des décisions plus fermes.

Êtes-vous en contact avec des membres du gouvernement d’Alexandre Loukachenko ?

J’ai reçu beaucoup de messages de soutien de la part d’anciens ministres et membres du gouvernement. Aujourd’hui, je suis en contact avec des fonctionnaires, mais le problème, c’est qu’ils ont tous très peur de rejoindre nos rangs. Je peux les comprendre, car je suis actuellement poursuivi au pénal dans quatre affaires en Biélorussie, dont une où je risque la peine de mort. Donc, c’est une autre stratégie sur laquelle on travaille : briser l’appareil politique de l’intérieur. On veut donner le choix à tous ces fonctionnaires de pouvoir partir et de faire le bon choix, de ne pas commettre des crimes au nom des autorités. Car tout crime sera puni un jour ou l’autre.

Depuis que vous êtes en exil en Pologne, continuez-vous à recevoir des menaces ?

Tous les jours. Ce dimanche, je sortais d’un rassemblement, un homme est venu vers moi pour me prévenir que quelqu’un du régime pourrait à tout moment me poignarder dans le dos. Alexandre Loukachenko a dit qu’il voulait m’étrangler de ses propres mains. Le KGB biélorusse a déjà annoncé qu’il avait tous les moyens et la volonté de liquider tous les membres de l’opposition, s’il le souhaitait. Malheureusement, on s’habitue à recevoir ce genre de pressions tous les jours.

