Serbie: l'air de Belgrade rendu irrespirable par l'incendie d'une décharge à ciel ouvert

Un incendie de grande ampleur s'est déclaré dimanche 8 août dans la décharge de Vinca, à 15 km de Belgrade. Les fumées de la combustion ont formé un immense nuage polluant qui incommode les habitants de la capitale serbe.

Avec notre correspondant à Belgrade, Laurent Rouy

Le feu s'est déclaré dimanche et atteint une superficie de cinq hectares dans la décharge de Belgrade. L'incendie consiste en une forme particulière de combustion sous la couche de détritus : la pyrolyse, qui dégage d'importantes fumées.

Furanes, dioxines, et autres émanations cancérigènes ont formé un nuage qui a empesté la capitale et fait monter le niveau de particules fines à huit fois du maximum autorisé. Pendant quelques heures, Belgrade est devenue dimanche la sixième ville la plus polluée du monde.

Les pompiers pensent circonscrire l'incendie en trois jours, mais des voix s'élèvent pour critiquer la gestion de la décharge. Selon l'ancien maire et aujourd'hui figure de l'opposition, elle devait passer sous gestion privée le 2 août, mais malgré des retards, la ville a enlevé ses engins de chantier, rendant impossible le recouvrement des déchets.

Diverses ONG demandent une enquête pour identifier les responsables, mais de coté de la ville, on attribue l'incendie aux fortes chaleurs qui règnent ces jours-ci en Serbie.

