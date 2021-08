Belgique: pour échapper au passe sanitaire, les Français n'hésitent pas à passer la frontière

Alors que le passe sanitaire est toujours rejeté par une partie des Français, certains n’hésitent pas à traverser la frontière pour éviter de s’y plier. Ils sont de plus en plus nombreux à se rendre dans les restaurants et les magasins en Belgique. Là-bas, seul le port du masque reste en obligatoire. Illustration dans la ville de Mons, à 20 kilomètres de la frontière française.

Avec notre envoyé spécial à Mons, Jérémy Audouard

Dans ce centre commercial des abords de Mons, on entend l’accent français plus que d’habitude. Laurence est venue de Valenciennes pour faire les magasins : 30 minutes de voiture. Elle refuse vaccin et test PCR. « C'est beaucoup mieux en Belgique : il n'y a pas de passe sanitaire, donc on est plus tranquilles, on nous impose rien », lance-t-elle.

Thomas Cornil, directeur du centre commercial des Grands Prés, note une fréquentation à la hausse en provenance de France, surtout depuis un mois. « En 2019, nous avions en moyenne 11% de clients français, explique-t-il. Aujourd'hui, sur les mois de juin et juillet cumulés, on est à 15% et le samedi, cela peut monter à 23, 24 voire 25%. »

« Les trois quarts du restaurant, ce sont des Français »

L'activité favorite des Français est d'aller au restaurant. Léna, serveuse dans une brasserie, n’en a jamais vu autant. « À partir du moment où le passe sanitaire a été obligatoire, on a eu beaucoup de Français : les trois quarts du restaurant, ce sont des Français », affirme-t-elle.

Sans pouvoir avancer de chiffres précis pour l’instant, la ville de Mons confirme que les Français sont plus nombreux depuis l’instauration du passe sanitaire.

