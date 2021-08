Irlande: la crise sanitaire réduit l’offre locative et accentue les problèmes de logement

L’Irlande traverse une crise du logement qui ne fait qu’empirer depuis de nombreuses années maintenant. Dublin est l’une des capitales les plus chères d’Europe, les loyers atteignent en moyenne les 2 000 euros. La crise sanitaire ne fait qu’accentuer ces problèmes, car l’offre locative n’a jamais été aussi réduite.

De notre correspondante à Dublin, Emeline Vin

2 400 logements sont actuellement disponibles à la location en Irlande, soit 1 500 de moins qu’avant la pandémie, selon le site daft.ie, l’équivalent irlandais du Bon Coin et référence en matière de logement

Pourquoi une telle baisse de l’offre ? Depuis quinze ans, trop peu de logements sont construits. Et la pandémie a mis le secteur à l’arrêt. Le nombre de locataires augmente car acheter devient de plus en plus difficile, à cause des fonds d’investissements étrangers qui raflent les nouveaux lotissements. Et puis, avec les confinements et le recours au télétravail, la population urbaines s’est répandue à travers le pays, reportant la pression des villes sur les campagnes.

Dublin, les loyers les plus élevés du pays

Le résultat, c’est que les prix explosent. Les loyers ont augmenté de 5,6% en moyenne sur le dernier trimestre. Un chiffre qui cache des réalités disparates à travers le pays. À Dublin, la capitale, les loyers sont restés stables mais ils restent les plus élevés du pays, avec 2 000 € en moyenne.

Ce sont les loyers les plus ruraux, et les moins chers, qui enregistrent des hausses inédites. Jusqu’à 16% en plus en un an dans le centre et le sud-ouest du pays. Certains comtés enregistrent moins de 20 logements vacants.

