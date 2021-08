Migrants: la Lituanie va construire une barrière sur la frontière avec la Biélorussie

Le Parlement lituanien a adopté un paquet législatif pour endiguer un afflux de migrants. Plus de 4 000 personnes, surtout en provenance d’Irak, sont arrivées dans ce pays balte en l’espace de quelques semaines. Conséquence de la guerre hybride menée par Alexandre Loukachenko à l’égard de la Lituanie et de l’Union européenne.

Avec notre correspondante à Vilnius, Marielle Vitureau

Pour se protéger, la Lituanie vient de se doter d'un nouvel arsenal. La construction d’une barrière physique a été reconnue comme un projet d’importance nationale. Il a reçu l’appui quelques jours plus tôt de la commissaire européenne Ylva Johansson. La Lituanie s’est dite prête à financer coûte que coûte cette barrière grillagée surmontée de fils barbelés tranchants.

Le Parlement a aussi octroyé aux militaires les mêmes prérogatives que les gardes-frontières pour patrouiller et refouler les migrants.

Pour encore plus les décourager, il ne sera plus possible de déposer de demande d’asile après avoir franchi la frontière illégalement si l’état d’urgence est déclaré.

300 euros pour le retour volontaire

La crise migratoire a profondément secoué le pays. Ses capacités d’accueil sont aujourd’hui presque saturées. Dans certains camps de tentes, les migrants attendent d’en savoir plus sur leur sort dans des conditions difficiles.

Les autorités irakiennes ont entendu l’appel à l’aide de la Lituanie en suspendant toutes les liaisons aériennes en direction de Minsk.

Aujourd’hui, la Lituanie travaille au retour des migrants. Elle vient de proposer 300 euros à chaque volontaire.

