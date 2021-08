Pologne: éclatement de la coalition conservatrice au pouvoir

Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki lors d'une conférence de presse à Bruxelles, le 25 juin 2021. AFP - OLIVIER MATTHYS

Texte par : RFI Suivre 2 mn

C’est la fin de la coalition au pouvoir, a déclaré ce mardi 10 août Jaroslaw Gowin. Le vice-premier ministre, et leader d’un des trois partis de cette coalition conservatrice, a été démis de ses fonctions. La décision, annoncée par le porte-parole du gouvernement, intervient après des jours de tensions croissantes entre la formation de Jaroslaw Gowin et le parti Droit et justice, qui dirige la coalition.