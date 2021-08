Russie: neuf morts dans un service hospitalier Covid-19, ouverture d'une enquête criminelle

En Ossétie du Nord, dans le sud de la Russie, neuf malades du Covid-19 sont morts en raison de la rupture d’un tuyau d’oxygène dans un hôpital de Vladikavkaz. Une enquête criminelle a été ouverte pour fourniture de services ne répondant pas aux exigences de sécurité et ayant entraîné la mort par négligence.

Avec notre correspondant à Moscou, Jean-Didier Revoin

La rupture dе la canalisation souterraine d’alimentation en oxygène de l’hôpital de Vladikavkaz, capitale de l’Ossétie du Nord, est à l’origine du drame. Neuf des treize personnes alors placées sous respirateur artificiel à cause du Covid-19 sont ainsi décédées. De leur côté, les autorités ont affirmé que le problème avait été détecté et résolu dans les 30 à 40 minutes alors que plus de 70 personnes se trouvaient dans le service des soins intensifs.

Bouteilles et sources auxiliaires

D’après la direction de l’établissement, il est trop tôt pour imputer le décès de ces patients à cette panne car les poumons de ces malades étaient déjà endommagés à 90%. Par ailleurs, les autres patients ont pu continuer à être pris en charge à l’aide de bouteilles et de sources auxiliaires d’oxygène.

Enquête criminelle

Le comité d’enquête russe a ouvert une enquête criminelle pour déterminer les causes exactes de l’accident car, depuis le début de la pandémie, plusieurs accidents se sont produits dans des hôpitaux accueillant des malades du Covid-19. Mais, jusqu'à présent, les causes de ces décès sont attribuées à des respirateurs potentiellement défectueux qui auraient provoqué des incendies.

