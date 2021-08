Allemagne: Volkswagen créé la polémique en supprimant la Currywurst de sa cantine d'entreprise

En Allemagne, Volkswagen brise un tabou en mettant fin à la consommation de viande et de « Currywurst » dans l'une de ses cantines, à son siège de Wolfsburg. L'idée soulève l'opposition inattendue de l'ancien chancelier allemand, le social démocrate Gerhard Schröder.

Avec notre correspondante à Berlin, Delphine Nerbollier

« Sauvez la Currywurst ! » L'appel est des plus sérieux, il a été lancé par Gerhard Schröder ce mardi 10 août sur Twitter. Si l'ancien chancelier allemand se mobilise, c'est parce que la célèbre saucisse arrosée de curry et de ketchup, et la viande en général, disparaîtront du menu dans l'une des trente cantines de Volkswagen, à Wolfsburg.

La douche est froide pour Gerhard Schröder qui a siégé dans les années 1990 au conseil de surveillance de Volkswagen. « Si j'y siégeait encore, cette décision n'aurait jamais été prise », a-t-il écrit mardi.

Un tabou brisé

Il faut dire que Volkswagen brise un tabou. Le constructeur allemand produit sa propre Currywurst, un classique allemand mangé plus de 7 millions de fois en 2019 dans ses cantines. L'an dernier, il avait déjà soulevé un tollé en en en limitant la consommation à une fois par semaine..

Par ces mesures, Volkswagen souhaite faire un geste pour la planète. Un geste qui s'inscrit dans une stratégie plus vaste, avec le développement du tout électrique. Ce qui ne l’empêche toutefois pas voire voir ses ventes de SUV et autres 4x4 exploser....

