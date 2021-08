Italie: la police démantèle un réseau de trafic de faux passes sanitaires

Une Italienne présente son «Green pass» pour entrer dans une salle de sport de Rome le 6 août 2021. AP - Cecilia Fabiano

Texte par : Anne Le Nir Suivre 3 mn

Une opération de la police postale et des télécommunications, dénommée « Fake Pass », a permis de démanteler un réseau sur Telegram de contrefaçon de passes sanitaires, alors que le précieux sésame est obligatoire depuis le 6 août pour accéder aux lieux de loisirs et de culture mais aussi dans les salles intérieures des bars et restaurants.