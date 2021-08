Royaume-Uni: l’aéroport de Heathrow retrouve des passagers, mais pas autant qu'avant le Covid-19

Équipage arrivant au Terminal 5 de l'aéroport d'Heathrow, le 2 août. AFP - TOLGA AKMEN

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le premier aéroport britannique renoue avec l'affluence des passagers. En juillet, le « hub » de Heathrow à Londres, a vu défiler plus de 1,5 millions de voyageurs, le plus grand nombre jamais enregistré depuis le début de la pandémie de Covid-19 en mars 2020. Mais les dirigeants de l'aéroport préviennent : c'est encore 80% de moins que les niveaux d'avant la crise. Ils appellent à lever au plus tôt les restrictions de voyage encore en vigueur.