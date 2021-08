Russie: d'immenses incendies en Sibérie sur le point d'atteindre le pôle Nord

En Russie, les feux de forêts continuent de progresser. Les autorités en dénombrent plus de 250 mais la situation est particulièrement préoccupante en Sibérie. Les fumées dégagées par ces feux ont voyagé sur plus de 3 000 kilomètres pour atteindre le pôle Nord, une première dans l’histoire contemporaine.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Moscou, Jean-Didier Revoin

Trois millions et demi d’hectares sont actuellement en feu en Russie, soit une superficie équivalente à celle de la Serbie et du Monténégro réunis. La situation est difficile à Sarov, où l’état d’urgence a été déclaré car les flammes menacent un centre de recherche nucléaire. Mais ce n’est qu’un des 250 incendies qui ravagent actuellement la Fédération.

Des températures de plus de 30°C

La Yakoutie, territoire immense et peu densément peuplé de l’extrême-orient russe, est particulièrement touchée. Fin juin déjà, on relevait des températures de plus de 30°C à proximité du cercle polaire arctique.

Mais la Russie dispose d’une législation particulière. Les autorités sont en droit de laisser les feux se propager à condition qu’ils ne menacent pas directement des infrastructures et que les coûts engendrés pour les éteindre soient plus importants que les dommages estimés. Pour certains écologistes, c’est l’une des raisons de l’ampleur exceptionnelle de ces incendies.

Accès très difficile

Dans ce pays grand comme 31 fois la France pour à peine deux fois plus d’habitants, d’immenses pans de territoires restent inhabités. Il est ainsi très difficile d’accéder à certains feux en raison du manque de voies de communications praticables.

►À lire aussi : Une vague d'incendies dévastateurs frappe le sud de l'Europe

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne