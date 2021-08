Grèce: après les incendies, la vie avec l'odeur de la terre brûlée

Près de 100 000 hectares de forêt ont brulé en une dizaine de jours à la suite d’une série de violents incendies à travers le pays. Au nord d’Athènes, le massif montagneux du Parnès ainsi que plusieurs villages alentours ont ainsi été la proie des flammes. Rencontre avec un habitant qui vivait au cœur de la nature et qui se retrouve à présent contraint de cohabiter avec un voisinage en partie incendié.

Avec notre correspondant à Athènes, Joël Bronner

« Pour moi, ce n’est pas le brûlé que cela sent mais la mort, comme s’il s’agissait d’une scène de film d’horreur » Vangelis Katsanos, ingénieur de 34 ans, avait évacué sa maison de Thrakomakedones, miraculeusement sauvée des flammes grâce à un voisin resté sur place. À quelques mètres de chez lui, pourtant, l’épaisse forêt d’antan a laissé place à une majorité de troncs nus et calcinés.

« Ici, en théorie c’est une forêt nationale, un espace protégé. Comme vous pouvez le voir, il n’en reste pas grand-chose. Dans cette direction, vous pouvez constater qu’à quelques exceptions près, tout ce que vous voyez à l’horizon est noir. Rien n’est plus pareil. J’avais l’habitude de me promener avec mon chien jusqu’au village de Varibobi, là-bas. À présent, je pense que je ne le ferai plus jamais. C’est un vrai déchirement. »

Odeur de terre brûlée

À écouter Vangelis, ce n’est pas seulement la forêt qui a brûlé, mais la vie elle-même qui a en partie disparu. « Il n’y a plus rien, même plus tous ces insectes exaspérants avec leur bourdonnement. Quand ils étaient là, je ne pouvais pas les supporter, mais maintenant ils me manquent. »

À présent, le bourdonnement des insectes a été remplacé par le bruit du vent, qui s’infiltre dans les branchages dégarnis. Et qui propage toujours une odeur tenace de terre brûlée.

