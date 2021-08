Le Parlement polonais adopte une nouvelle loi très controversée sur les médias

En Pologne, les conservateurs au pouvoir ont fait passer, mercredi 11 août au soir, une nouvelle loi très controversée sur les médias. À terme, cette dernière pourrait mener à la fermeture de la principale chaîne de télévision privée du pays et menacer un peu plus une liberté de la presse déjà fortement bafouée depuis 2015.

Avec notre correspondant à Varsovie, Damien Simonart

Le projet de loi voté à la Chambre basse à 228 voix contre 216 prévoit d’interdire à une entreprise basée en dehors de l’espace économique européen de détenir plus de 49% d’une chaîne polonaise. Le texte doit encore être approuvé par le Sénat.

Une attaque contre TVN ?

Si le parti PiS affirme qu’il s’agit de protéger les médias polonais des influences étrangères, l’opposition y voit surtout une attaque frontale contre TVN, la plus grande chaîne privée du pays, très critique à l’égard du pouvoir et détenue en majorité par l’américain Discovery.

Ouvertement opposé à cette loi, le vice-Premier ministre Jaroslaw Gowin, membre de la coalition au pouvoir depuis 2015 a été démissionné de son poste et a déclaré par conséquent la fin de la coalition.

De lourdes conséquences

En plus d’avoir perdu la majorité absolue à la Chambre basse, le PiS doit maintenant s’attendre à de lourdes conséquences au sein de l’alliance polono-américaine. Par la voix de son chef de la diplomatie Antony Blinken, Washington se dit « profondément préoccupé » par ce projet de loi qui va « à l’encontre des principes et valeurs que les nations modernes et démocratiques défendent. »

La Commission européenne a quant à elle dénoncé ce jeudi un « signal négatif » pour la liberté de la presse par la voix de la vice-présidente de l'exécutif bruxellois Vera Jourova sur son compte Twitter.

